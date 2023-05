Socorrista do Samu escorrega e cai em cima de paciente; vídeo viraliza

438

O socorrista Gustavo Rios, do Samu, escorregou, enquanto fazia um atendimento, e acabou caindo em cima do paciente (foto: Redes sociais/ reprodução) O socorrista Gustavo Rios, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), escorregou, enquanto fazia um atendimento, e acabou caindo em cima do paciente, no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal. O vídeo do momento, que aconteceu na sexta-feira (19/5), viralizou nas redes sociais . Gustavo explicou que apesar do incidente, o atendimento não foi prejudicado e o motociclista não se machucou com a queda.





Tá tranquilo, o SAMU chegou pic.twitter.com/1ecj6Ah7rf %u2014 GDOMEMES %uD83D%uDC38 (@GDO__MEMES) May 20, 2023



"Como é uma ocorrência atípica, entendemos que talvez seria água do radiador. Foi feita toda a avaliação do paciente conforme os protocolos e esse paciente tinha apenas uma escoriação no joelho esquerdo. Na hora que fomos fazer o procedimento de colocar o procedimento à prancha, infelizmente o meu calçado perdeu o contato com o solo, devido a ter óleo na pista, e acabei caindo", completou. Em um vídeo, Gustavo explicou que a ocorrência era de um acidente entre um carro e uma moto. Devido a colisão, houve um intenso derramamento de óleo na pista e por isso ele acabou escorregando. "É muito difícil, pessoal, a gente encontrar ocorrências onde veículos de pequeno porte derramem muito óleo na cena - inclusive o motociclista teve contato, esse óleo escorreu nas costas dele, mas, graças a Deus não queimou", explicou.





Gustavo ainda criticou as pessoas que fazem piadas com a situação e que não teve gravidade. "Só quem está na rua e quem vive o dia a dia está exposto a essa situação. É muito fácil falar, fazer piadas - inclusive até aviso que estamos fazendo um top 10 com as melhores piadinhas. Esclareço aqui que isso foi um acidente, não machucou o paciente, ele não teve nenhuma lesão. A gente brincou que se o vídeo viralizasse a gente ia dividir os ganhos", disse.