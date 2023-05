'Não tá fácil pra ninguém!' Vídeo flagra 'Jaspion' vendendo bananas no PA

438

Um dos heróis da Rede Manchete, 'Jaspion' homenageado por fã enquanto 'vende bananas' (foto: Reprodução / TikTok) Quem assistiu a programação matutina da antiga Rede Manchete entre 1988 e 1994 provavelmente reconhece o herói espacial ‘Jaspion’, que fez parte do programa “Clube da Criança”, apresentado por Angélica. Muitos fãs manifestam até hoje, 35 anos depois da primeira exibição nacional, o fascínio pelo personagem. É o caso do cosplayer e tiktoker Uilder @uilderlima, que viralizou nesta semana.

Em um vídeo com mais de 28 mil curtidas, o paraense aparece vestido de ‘Jaspion’, enquanto empurra um carrinho de mão recheado de bananas, com a música emblemática da série de fundo. Na legenda das imagens, Uilder posta: “Não tá fácil pra ninguém! Vamos trabalhar. Siga o exemplo do Jaspion.” Uilder faz varios videos regularmente vestido como personagens icônicos do tokusatsu aqui no brasil, como Kamen Rider e Jiraya, em exposições e eventos nerds.

Leia também: Cachorro devora US$ 500 em livros enquanto casal trabalhava fora de casa

‘Jaspion’?

A série é um tokusatsu, gênero japonês que pode ser traduzido livremente para “filme de efeitos especiais”, composto de atores reais com número expressivo de efeitos especiais. A história de ‘Jaspion’ é a de um guerreiro sideral que enfrenta a reencarnação de um mal, acompanhado de uma andróide chamada ‘Anri’.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli