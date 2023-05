Cachorro devora US$ 500 em livros enquanto casal trabalhava fora de casa

436

Segundo o dono do cachorro, o bichinho raramente tem maus comportamentos, mas ainda assim destruiu uma coleção (foto: Reprodução / Reddit) Redes sociais são uma ferramenta para pessoas contarem vivências e aliviar o estresse compartilhando suas dificuldades. A comunidade r/middlyinfuriating do Reddit é dedicada a postagens curtas sobre coisas que tiram os usuários do sério. Um de seus membros u/SuloBruh relatou nessa quinta-feira (19/5) o comportamento de seu cachorro que mais se assemelha com ‘comer o dever de casa’ mas com mais prejuízos financeiros.