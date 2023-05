Cannes exibe filme em homenagem ao cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos

436

O Festival de Cannes exibiu, nesta sexta-feira (19), um documentário em homenagem ao cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos, um dos precursores do "Cinema Novo", que morreu em 2018.



O documentário "Nelson Pereira dos Santos - Vida de cinema", dirigido por Ivelise Ferreira, esposa do cineasta por quase três décadas, e Aída Marques, entrou na programação da mostra Cannes Classics.



O longa repassa a vida do autor de "Vidas secas" (1963) e "Como Era Gostoso o Meu Francês" (1971), através dos depoimentos do próprio diretor sobre suas obras, em entrevistas e outras imagens de arquivo.



Aída Marques falou antes da exibição, na presença do filho do diretor, Diogo Dahl.



Ela descreveu o cineasta como um homem que amava o país, a cultura brasileira, o povo brasileiro e suas tradições. Também destacou que, após quatro anos de tristeza, é muito simbólico apresentar um filme sobre Nelson em Cannes.



O cineasta, que morreu aos 89 anos, concorreu várias vezes à Palma de Ouro, um delas, com "Vidas secas", sobre una família do sertão nos anos 1940, uma adaptação da obra de Graciliano Ramos e um marco no cinema latino-americano.