Funcionário de fast food faz xixi na roupa para escapar de advertência

Na legenda da postagem, José Vinícius inclusive cita o nome da gerente envolvida, diz que o episódio parece 'até piada' e o classifica como 'revoltante' e 'totalmente inaceitável' (foto: Reprodução/Instagram) Um funcionário de um quiosque do Burger King de um shopping em Aracaju usou as redes sociais para narrar um fato ocorrido com ele na quinta-feira (18/5). No vídeo, publicado nas redes sociais, ele conta que acabou fazendo xixi nas calças ao não ser liberado para deixar o posto de trabalho para ir ao banheiro.





“Quero relatar o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa", descreve José Vinícius dos Santos no vídeo.





Na sequência, ele narra um outro episódio, do dia anterior, em que levou advertência por deixar o quiosque na hora de ir embora. "Levei advertência e se saísse hoje novamente eu iria levar uma suspensão", relata também.





Na legenda da postagem, José Vinícius inclusive cita o nome da gerente envolvida, diz que o episódio parece "até piada" e o classifica como "revoltante" e "totalmente inaceitável".

Em nota, encaminhada ao Correio, o Burger King disse lamentar o episódio e informou que as pessoas envolvidas foram afastadas enquanto apuram as informações. "Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador".

Veja o vídeo:

Veja a nota do Burger King na íntegra:

Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, em Aracaju e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis.