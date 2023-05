Idosa é resgatada após 40 anos de trabalho análogo à escravidão

438

A trabalhadora relatou que não se lembra de ter recebido salário, folgas ou liberação para descansar aos fins de semana (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Após trabalhar por 40 anos sem receber salário, uma idosa de 78 anos foi resgatada de uma situação de trabalho análogo à escravidão em Fortaleza, no Ceará. As informações são do jornal Diário do Nordeste.













Em relato, a trabalhadora afirmou não se lembrar de ter recebido salário e que não saía para folgas ou fins de semana, trabalhando sempre de domingo a domingo. Auditores fiscais fizeram o resgate em conjunto com a Polícia Federal (PF) e a Secretaria dos Direitos Humanos do governo do estado.

O MTE explicou que quando a situação de trabalho análogo à escravidão é comprovada, a pessoa envolvida é retirada imediatamente do local e medidas são tomadas contra os empregadores.





"São lavrados autos de infração frente a cada irregularidade trabalhista apurada, como falta de pagamento de salários, excesso de jornada, falta de registro e vários outros. Também é exigido o pagamento para a trabalhadora dos salários retroativos de todo o período e o pagamento de verbas rescisórias", afirmou.