Polícia deflagra operação contra trabalho análogo à escravidão em Minas

O combate ao trabalho análogo ao escravo em Minas Gerais continua. Na manhã desta quinta-feira (9/3), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão e outros dois de prisão preventiva contra suspeitos de manter pessoas em situação ilegal, em Governardor Valadares, na Região do Vale Rio Doce.

Fiscalização em Sacramento-MG em 2013, ano com mais casos de trabalhadores resgatados no estado

A investigação da corporação apurou que os suspeitos transitavam armados em suas propriedades rurais e mantinham mais de 20 pessoas trabalhando em condições degradantes. Elas tinham dívidas superiores a seus supostos salários, e a liberdade cerceada.

Os trabalhadores já haviam sido resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Além disso, de acordo com a Polícia Federal, as vítimas já foram indenizadas.