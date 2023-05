Mulheres são suspeitas de dopar chilenos no Rio; um deles morreu

438

Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, morreu após ser jogado de uma altura de 10 metros (foto: Reprodução/ Folha de São Paulo )

Duas mulheres são suspeitas de dopar dois turistas chilenos e os atirar de uma altura de 10 metros, após um encontro na Lapa, Região Central do Rio de Janeiro. Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, morreu após sofrer lesões na cabeça.

O amigo dele, Andres Orellana, também de 29, continua internado em uma unidade particular. Ambos teriam sido jogados desacordados do mirante Rato Molhado, em Santa Teresa, também no Centro, no sábado (13/5), após um passeio noturno na Lapa. Orellana sofreu perfuração em um dos pulmões com a queda.

Imagens de câmeras de segurança mostram duas mulheres entrando em um carro com os chilenos. A polícia investiga se elas teriam aplicado o golpe 'boa noite, Cinderela' para dopar as vítimas.

Idosa é resgatada após 40 anos de trabalho análogo à escravidão

Dopados, os amigos teriam sido jogados do mirante. Funcionários de bares noturnos já teriam identificado as mulheres e afirmaram que elas costumam frequentar os estabelecimentos. A suspeita é de que outras pessoas possam ter participado do crime.

Segundo informações da delegada Patrícia Alemany, titular da Deat (Delegacia Especial de Atendimento aos Turistas), não há indícios de agressão física nas vítimas ou outros tipos de lesões provocadas por armas.

Os turistas foram socorridos na manhã de domingo (14/5) por bombeiros, mas Sobarzo não resistiu e morreu na quarta (17/5). O corpo dele já foi liberado do IML (Instituto Médico Legal) por amigos que vieram do Chile para identificá-lo.