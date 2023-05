Gripe aviária: quatro casos de contaminação humana estão sendo analisados

438

Até o momento, apenas aves silvestres de cidades litorâneas testaram positivo para a gripe aviária (foto: Chaideer Mahyuddin/AFP) Mais dois casos suspeitos de contaminação por gripe aviária estão sendo investigados no Espírito Santo. Até esta terça-feira (23/5), quatro amostras estão sendo analisadas e outras 38 foram descartadas, após testarem negativo para o vírus H5N1. Conforme o protocolo de vigilância sanitária, os pacientes estão isolados e sendo monitorados por equipes de saúde.





O texto, assinado pelo ministro Carlos Fávaro, ainda interdita, temporariamente, criadouros de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior. A medida se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades.





A declaração de estado de emergência acontece após a confirmação de mais três casos de H5N1 em território nacional. Até o momento, oitos aves silvestres já foram contaminadas pela cepa mais grave do vírus, sendo sete no Espírito Santo e uma no Rio de Janeiro.

Contaminação humana

De acordo com o MAPA, a infecção de humanos pelo vírus acontece, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Assim, a pasta reforça o pedido para que, caso aves doentes sejam encontradas, a população acione o serviço veterinário local. “Não se deve tocar nem recolher aves doentes. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos."





A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas. Atualmente, o mundo tem passado por uma pandemia da doença. A maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou silvestres locais.

Saiba em quais cidades foram registrados casos de aves contaminadas pelo H5N1:

Marataízes (ES)

Cariacica (ES)

Vitória (ES)

Nova Venécia (ES)

Linhares (ES)

Itapemirim (ES)

São João da Barra (RJ)

Nessa segunda-feira (22/5), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) determinou estado de emergência zoosanitária em decorrência da gripe aviária de alta patogenicidade, ou seja, que pode causar graves sinais clínicos e altas taxas de mortalidade. A medida é válida por 180 dias e também prorroga, por tempo indeterminado, a suspensão de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomerações de aves.