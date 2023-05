Filha de pedreiro e faxineira é aceita em sete universidades dos EUA

438

O processo de candidatura foi um desafio para Nathalia. (foto: Reprodução)

Filha de um pedreiro e uma faxineira, Nathalia Vitória Cursino dos Santos, 18 anos, sempre estudou em escola pública e possui origem humilde. A jovem de Taubaté (SP) alcançou uma conquista impressionante ao ser aceita em sete universidades dos Estados Unidos após enfrentar os desafios da pandemia e conciliar estudo e trabalho. Nathalia foi aprovada nas universidades William Jewell College, University of Akron, Widener University, Saint Louis University, University of Kentucky, University of New Haven e Catholic University of America.





Nathalia concluiu o ensino médio na escola municipal José Ezequiel de Souza, onde vivenciou o ensino remoto durante a pandemia da COVID-19 e também o ensino presencial. Após terminar o ensino médio, ela trabalhou durante o dia e estudou em casa no tempo livre por um ano até se candidatar às universidades no exterior.





O processo de candidatura foi um desafio para Nathalia, pois envolveu etapas em inglês e autoconhecimento. A jovem teve que viajar para fazer provas em cidades vizinhas, sempre contando com o apoio dos pais. Após meses de estudo e ansiedade, Nathalia recebeu múltiplas aprovações, todas com bolsas parciais, e optou pela William Jewell College, levando em conta o menor custo, maior índice de aprovação e maior oferta de bolsa.





Nathalia pretende cursar filosofia ou relações internacionais na universidade localizada no estado de Missouri. Inicialmente, ela almejava a engenharia civil, mas optou por mudar de área após se apaixonar pelo programa de filosofia e relações internacionais. O principal objetivo da jovem é orgulhar seus pais e, após se formar, proporcionar uma vida melhor para toda a família.





Apesar das conquistas acadêmicas, Nathalia ainda enfrenta obstáculos financeiros para estudar nos Estados Unidos. Devido à sua origem humilde, ela não possui recursos para custear a ida ao exterior e arcar com a mensalidade, uma vez que a bolsa é parcial. Por isso, a jovem criou uma campanha online para arrecadar doações e viabilizar seu sonho de estudar fora do país.





Nathalia acredita que, com engajamento e apoio, conseguirá arrecadar o valor necessário para embarcar rumo aos Estados Unidos e realizar seu sonho. A determinação e a coragem da jovem servem de inspiração para muitos estudantes brasileiros que também enfrentam adversidades na busca pelo conhecimento e por oportunidades.