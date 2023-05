+Milionária e Mega-Sena sorteiam juntas R$ 87 milhões neste sábado (27/5)

A Mega-Sena e a +Milionária, duas das principais loterias do país, podem pagar R$ 87 milhões em prêmios neste fim de semana. O valor da premiação da primeira será de R$ 45 milhões e da outra, R$ 42 milhões.

Os sorteios acontecem neste sábado (27/5), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da CAIXA e no Facebook. Oatualizará todos os resultados em tempo real.