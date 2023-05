DF: Vídeo que mostra disputa entre farmácias em rua de Brasília viraliza

438

Vídeo que mostra uma suposta disputa entre duas redes de drogarias repercutiu na internet (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma suposta disputa entre duas redes de drogarias na quadra 102 Sul, conhecida como Rua das Farmácias. O caso chamou a atenção dos internautas pela quantidade de unidades das duas redes no local.





Em um vídeo, veiculado pelo perfil Choquei, no Twitter, um homem brinca que uma das redes de farmácia abriu uma loja. A concorrente teria ficado "chateada" e inaugurou uma unidade ao lado. Segundo o homem, o "pau tá torando" na região, com várias lojas das duas empresas intercaladas na avenida. Veja.

%uD83D%uDEA8VEJA: Redes de farmácia concorrentes entram em disputa e abrem suas lojas um ao lado da outra.



pic.twitter.com/mTjWcQA76F %u2014 CHOQUEI (@choquei) May 24, 2023









Concorrência

Para o presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito Federal (Sincofarma-DF), Erivan Araújo, não há nenhuma avenida no país com uma concorrência tão explícita entre as redes de farmácias. Ele contou que sempre que fechava uma loja na quadra, alguma rede do ramo entrava na briga para ocupar o lugar.





"Por ser um local perto do Hospital de Base, a concorrência lá é muito grande. Antes das duas empresas chegarem, já havia uma concorrências das que estavam instalada por lá", conta. "Para o consumidor que está interessado em desconto em algum medicamento, ali é o local ideal. A rixa por esses descontos é o que deixa a 'briga' mais legal e interessante para a população", completa.