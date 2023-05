Quer que atire? Policial intimida mulher com escopeta em rodoviária no DF

438



Um novo vídeo da operação do DF Legal com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Rodoviária do Plano Piloto, nessa terça-feira (23/5), mostra o momento em que um policial intimida uma ambulante com uma escopeta calibre 12. Um novo vídeo da operação do DF Legal com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Rodoviária do Plano Piloto, nessa terça-feira (23/5), mostra o momento em que um policial intimida uma ambulante com uma escopeta calibre 12.





Alterado, o PM pergunta, aos gritos, a um grupo de comerciantes quem “quer que atire?”. Em seguida, ele aponta a arma para a mulher. “Quem quer que atire aí, quem, quem?”, grita o policial e se aproxima do grupo que já estava contido pelos agentes. Em resposta, uma mulher de meia idade diz que, se ele vai atirar, é para atirar “na cara”. “Você vai atirar? Atira, atira aqui ó (bate na testa), atira aqui na cara”, rebate a ambulante.





Em seguida, o policial militar aponta a arma para a mulher (foto: Reprodução/Twitter)



Leia também: DF: carro cai de ponte e mata quatro estudantes de veterinária No registro, um policial empurra uma mulher, que cai ao chão, e saca a arma, em seguida aponta para a ambulante. O DF Legal informou, em nota ao Correio enviada na noite de terça-feira (23/5), que a operação tem como objetivo "devolver as áreas internas e adjacentes da Rodoviária do Plano Piloto à população do Distrito Federal com um trabalho focado em coibir o comércio irregular". De acordo com o órgão, as ações ocorrerão durante seis meses, no mínimo.

Já a PMDF, também em nota ao Correio enviada na noite de terça-feira (23/5), informou que vai analisar as imagens e que excesso de conduta será apurado.



“A Polícia Militar do Distrito Federal atuou em apoio à Secretaria DF Legal, em fiscalização de ambulantes ilegais na área da Rodoviária do Plano Piloto. As imagens serão analisadas e todo e qualquer excesso quanto à conduta dos policiais militares será apurado. Ressaltamos que a corporação não coaduna com desvios de conduta”, garante a corporação em nota enviada ao Correio.