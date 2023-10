Bolo afogado: conheça a receita que viralizou no TikTok

438

Quem ama culinária e navega pelas redes sociais já deve ter visto uma nova tendência no mundo da confeitaria: o bolo afogado, também chamado de bolo alagado. A sobremesa consiste em uma massa simples com muita calda e decorada com chantilly.

A receita é inspirada em uma sobremesa clássica da América Latina, chamada bolo três leches, que consiste em um pão de ló clássico embebido na mistura de creme de leite, leite em pó e leite condensado – daí o nome. Não se sabe ao certo onde o doce surgiu, mas é bem popular em países como Venezuela, Chile e Peru.

Com a massa bem molhadinha, o bolo afogado promete um sabor mais suave e uma textura mais leve que os tradicionais bolos confeitados. Aqui no Brasil, apesar de a receita não ser tão popular, uma confeitaria de Curitiba, a Nelas Cakes, comandada por uma venezuelana produz o doce. Os registros são compartilhados na internet, especialmente no TikTok, que tem vídeos da confecção do bolo desde julho de 2022.







Uma das dúvidas mais comuns nos vídeos é sobre como cortar este bolo. Os que são mais contidos na hora de fazer a calda conseguem cortar fatias. Já os mais generosos retiram colheradas, como se fosse um pavê. Veja algumas receitas:

Não se sabe ao certo como o bolo viralizou, mas ele se tornou ainda mais popular na internet após o confeiteiro Jack, que tem mais de 600 mil seguidores, reagir a um vídeo da venezuelana. Ele até troca a palavra “alagada” por “agalada”, o que deixou o post ainda mais divertido.