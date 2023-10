677

não viaja, gente. nem entra nessa de bait em site de fofoca.



melhor: bora de música.

já ouviu o ACN (Re)Ativado hoje? https://t.co/tPa9YBubwO %u2014 %u26A1%uFE0FPITTY%u26A1%uFE0F (@Pitty) October 20, 2023

Após levantar rumores de que teria mandado uma indireta para Juliette nas redes sociais, a cantora Pitty pediu para que os fãs parassem de compartilhar que havia uma rivalidade entre as duas. A baiana compartilhou uma mensagem que dizia que cantores criados pela indústria musical não são artistas. A publicação repercutiu entre os fãs da roqueira e da ex-BBB e a notícia foi parar em sites de fofoca. Pouco tempo depois, Pitty apagou a publicação.

“Não viaja, gente. Nem entra nessa de bait em site de fofoca”, escreveu ela após a confusão e convidou os fãs para ouvir seu novo trabalho, o álbum ‘Admirável chip novo (re)ativado’. Mais cedo, ela compartilhou um post no X, antigo Twitter, que dizia: “Não é artista quando tu é (sic) um produto criado com dinheiro de gravadora e sustentado na mídia por agência de publicidade. Artista é outra coisa”.

Ao texto, ela acrescentou apenas um emoji de um alvo atingido por uma flecha. Instantes depois, ela apagou a publicação. Pitty ainda escreveu outra mensagem, falando sobre o que tinha acabado de deletar. “Não, pera. deixa eu sintonizar em outra energia aqui. ( respira…. respira….)”, postou.

Porém as publicações não foram suficientes para desfazer a confusão. Isso porque Juliette se viu, nesta semana, em uma acusação de plágio. Segundo o produtor Evandro Fióti, a música ‘Magia amarela’, que ela e Duda Beat lançaram, era uma cópia conceitual e artística de ‘AmarElo’, de Emicida. A música fazia parte de uma campanha da Bauducco, que cancelou a publicidade com as cantoras após as acusações do irmão do rapper.

Ou seja, os fãs da ex-BBB viram a publicação de Pitty como uma indireta e fizeram diversas críticas à baiana. “Você me decepcionou em um nível GIGANTESCO, ela esteve com você no programa saia justa e você rasgou elogios para ela, foi super acolhedora. O que aconteceu com o feminismo que você tanto quis ensinar para a Anitta e agora quer criar polêmica com uma cantora nordestina que passou por LINCHAMENTO VIRTUAL sem ter culpa de nada? Hoje, eu me dei conta de que você é uma farsa e eu vou te tirar da minha estante direto pra lata de lixo”, comentou um perfil, fazendo referência à música ‘Na sua estante’, da roqueira.

“Poxa, Pitty, sua arte faz parte da minha vida. Fico muito triste que você, uma artista tão genuína e profunda, se posicione dessa forma. Espero sinceramente que você reflita”, desejou outro. Um fã clube da paraibana criticou que Pitty se considere feminista e supostamente não pratique sororidade com Juliette. “É bastante irônico que uma mulher que se autodeclara feminista venha com esse tipo de argumento em relação a outra mulher. Mas, deixe-me contar uma coisa: ser artista não se limita àqueles que começaram a cantar desde a infância ou a se envolver com a arte desde a adolescência. Juliette não é um produto; ela simplesmente não teve as mesmas oportunidades nem pôde sonhar com isso”, defendeu.

Já os fãs de Pitty defenderam que ela não fez crítica direta a ninguém. “Acho tão tendencioso a galera direcionar um texto sem citar nomes a uma pessoa! Pitty é e sempre será artista e só um pode criticar outro igual!”, argumentou uma página.

Outro perfil disse que a baiana sempre levantou a bandeira dos artistas independentes, “A Pitty sempre reclamou da nova indústria. Quem é fã sabe que ela não paga jabá e é contra que pague. Não sei se foi para a Juliette, mas se fosse, ela tem direito de defender o Emicida, que é amigo dela”, escreveu.

Também teve fã que argumentou que Pitty foi cancelada antes mesmo de poder justificar porque compartilhou a mensagem. “Entendo que de alguma forma Pitty tenha tido alguma atitude que desagradou a seus seguidores, mas antes do linchamento virtual, ela deveria ter tido direito de responder as alegações. Mas infelizmente ela já foi sentenciada e ateada aos leões”, lamentou.