'Magia amarela' foi comparada ao visual de 'AmarElo' Reprodução / redes sociais

Após Juliette divulgar sua nova música ‘Magia amarela’, em parceria com Duda Beat, o diretor, produtor e compositor Evandro Fióti fez um desabafo nas redes sociais em que acusa as cantoras de plágio. Segundo o irmão do rapper Emicida, o novo trabalho da ex-BBB guarda muitas semelhanças com ‘AmarElo’, lançada em 2019, em parceria com Pabllo Vittar e Majur.

“Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que, inclusive, admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!”, escreveu ao compartilhar trecho da música de Juliette. “Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo: essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda”, disse em outra publicação.

Em seu perfil no Instagram, Evandro fez uma live em que contou que a cópia seria no conceito do clipe, que teria copiado a fonte e os vitrais da obra de seu irmão, mas também por semelhança na letra, que repete o trocadilho de “amar elo”, como sugere o título da música de Emicida.

O diretor também disse que o lançamento de ‘Magia amarela’ faz parte de uma estratégia de uma campanha de reposicionamento de uma marca. Segundo Fióti, a empresa entrou em contato com a equipe de Emicida, para o lançamento da campanha na época. Mas que o acordo não foi fechado por questão de cronograma e orçamento. “Eu tenho tudo isso documentado e registrado. Mas o que é chocante, é que eu conheço todo mundo que está envolvido no projeto, são pessoas que encontram a gente e falam que a gente é referência…só se for referência pra ser roubado”, afirmou.

A marca apontada seria a Bauducco. Na manhã desta quarta-feira, Evandro compartilhou um vídeo de evento da empresa, com participação de Duda e Juliette. “Aquele parabéns pela ‘Originalidade’ e ‘Diversidade’ se isso não é o pacto, o que seria? Esse mercado não surpreende a gente em nada”, publicou.

O Estado de Minas entrou em contato com as assessorias de imprensa de Duda Beat, Juliette e da Bauducco. Mas, até a publicação desta reportagem, não obteve respostas. O espaço permanece aberto para pronunciamentos.