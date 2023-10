Arquiteta faz sucesso na internet ao analisar projetos com humor

438

Luísa Luniere já alcança mais de 166 mil seguidores no Instagram e no Tik Tok, mais de 145 mil



A arquiteta e urbanista Luísa Luniere, formada pela UnB, vem conquistando um lugar na internet ainda pouco explorado. Nas redes sociais, Luniere esbanja bom humor ao criticar projetos elitistas e pouco acessíveis. Através de vídeos, a profissional usa da ironia e do sarcasmo para analisar alguns detalhes em projetos arquitetônicos, no estilo de reacts. Em entrevista ao Estado de Minas, Luísa conta como conciliou a área com as redes sociais e qual é o objetivo por trás dos vídeos.





“Eu comecei na internet como uma forma de atrair outras pessoas para conhecerem meu trabalho, né? Pra não ser uma coisa somente de indicação. Então seria uma pessoa desconhecida que me veria na internet e eu poderia entrar em contato por um possível projeto de arquitetura. Acabou que se transformou numa página quase de entretenimento arquitetônico, então as pessoas buscam muito o meu perfil tanto como forma de entretenimento, como forma de análise de conteúdo”, explica Luísa, que deu o pontapé inicial na internet para divulgar seu trabalho e se viu alcançando outro espaço.





Um dos maiores desafios da urbanista foi se deparar com pessoas com pouco conhecimento sobre o trabalho de um arquiteto. Ainda durante a graduação, Luísa teve a oportunidade de explorar a área através de iniciações científicas, intercâmbios e estágios, mas nunca desejou atuar em certos campos da profissão, como trabalhar em projetos mais elitizados. Isso porque, enquanto cursava a faculdade, percebeu que muitas pessoas de classe média acreditam que a arquitetura não é acessível, principalmente financeiramente.









A partir desse incômodo, Luniere passou a postar, em suas redes sociais, vídeos criticando projetos na tentativa de mostrar uma acessibilidade da arquitetura pouco exposta, como explicar algum tópico da área através de uma linguagem descomplicada ou comentar sobre a viabilidade de uma tendência. Mas, o que cativa em seus vídeos, sem dúvidas, é seu carisma e a maneira como dá “respostas rápidas” aos vídeos que analisa.

Fenômeno nas redes sociais

No Instagram, a arquiteta já alcança mais de 163 mil seguidores e no Tik Tok, mais de 145 mil. Mas, nem sempre foi assim. Luísa conta que o primeiro vídeo publicado por ela surgiu de um incômodo com um vídeo que mostrava uma arquitetura disfuncional e que aquilo a irritou profundamente. Depois de publicado, a urbanista fugia das redes para não ver a reação das pessoas, pois tinha muita vergonha.





Porém, mesmo com a timidez, os vídeos viraram febre. “Começou a viralizar no Tik Tok. A plataforma começou a entregar muito meu conteúdo. E aí algumas pessoas mais relevantes no Twitter ou em alguns podcast começaram a recomendar meu conteúdo também. Hoje o Instagram é onde eu mais posto. Mas o Tik Tok foi o principal responsável”, relata a arquiteta.





Com toda a repercussão de suas publicações, a profissional percebeu que o próprio público que adotou memes e bordões para fazer referências aos seus vídeos. Para Luniere, a espontaneidade é essencial. A forma como adquiriu seguidores foi muito orgânica e ela preza pela transparência na internet, pois acredita que atualmente é o que muitas pessoas buscam na web.









A visibilidade que Luísa ganhou fez com que seu trabalho fosse mais reconhecido e a ajudou a alcançar um público maior. Como consequência, a clientela aumentou. A democratização que as redes sociais oferecem aos profissionais autônomos hoje em dia é importante e, para ela, é uma maneira de crescer na carreira de uma forma natural.





Luísa valoriza a comunicação descomplicada e acessível e, para ela, um conteúdo bom é aquele que consegue ser repassado e não simplesmente visualmente bonito e editado. A arquiteta tem o propósito de continuar na internet, mas pretende investir em uma equipe, que até o momento é composta apenas por ela e seu marido. Com o investimento, ela conseguiria se dedicar mais aos projetos e aos vídeos sem se preocupar tanto com a parte técnica.