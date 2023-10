Um vídeo que mostra o livro "Por Que Bolsonaro Merece Respeito, Confiança & Dignidade?" chamou a atenção de internautas nesse fim de semana. O motivo da comoção é o conteúdo da publicação: 188 páginas em branco.









“Me deparei com o melhor livro dos últimos tempos”, diz a pessoa que está gravando. “Vejam só o conteúdo deste livro, para responder à pergunta: Por que Bolsonaro Merece Respeito, Confiança e Dignidade”, segue, mostrando as folhas em branco.





A publicação é um resgate de um vídeo antigo, gravado na Livraria Quixote, em Belo Horizonte. À reportagem, a livraria explicou que nunca comercializou o livro, e que o exemplar foi um presente de um cliente.





Convite à reflexão

O livro, publicado inicialmente em março de 2019, é de autoria de Willyam Thums e tem apenas duas páginas realmente escritas. Nelas, o autor convida o leitor a refletir e responder à pergunta proposta no título da obra.

“Cabe ao leitor, após análise crítica e minuciosa, refletir sobre as falsas acusações fabricadas física e virtualmente sobre o insigne Chefe de Estado brasileiro – exemplo maior das qualidades que o nosso grandioso e forte Brasil tem a oferecer. Mais que somente o título deste livro, proponho que você, célebre leitor, responda: Por que Bolsonaro merece respeito, confiança & dignidade?", diz trecho do texto.





Nos comentários do vídeo, os internautas elogiaram o “deboche literário” do autor. Mas após várias reclamações, a Amazon, plataforma onde o livro está disponibilizado, teve que deixar claro na descrição do produto que se trata de um “livro sátira”.





Mesmo assim, os clientes da Amazon se dividem entre aqueles que elogiaram a criatividade da obra: “O livro condiz com a realidade que (ainda não acredito que) vivemos durante 4 anos. Argumentos consistentes e verídicos!”; e aquelas que consideraram o livro uma piada de mal gosto e uma ofensa: “Achei de mal gosto e muito sem graça, agora vi que o autor escreveu livro sátira... não mudou muita coisa pra mim”.