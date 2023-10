Taylor Swift e Beyoncé continuariam divas se fossem brasileiras Reprodução / Redes sociais

No Brasil, o que não faltam são fãs de cantoras internacionais. As divas pop arrastam milhares de pessoas por aqui, além de conseguir números impressionantes em suas músicas e clipes. Mas e se elas se tornassem realmente brasileiras? Mais ainda: se elas fossem gente como a gente e pegasse um ônibus lotado para o trabalho ou tomassem uma cervejinha no fim de semana?

Com muita imaginação (e ferramentas de inteligência artificial) os perfis do X, antigo Twitter, criaram uma nova trend, que mostra como seriam se as grandes cantoras pop tivessem DNA verde e amarelo. Taylor Swift, por exemplo, seria carioca. Além de uma cervejinha na praia, ela enfrentaria o transporte lotado e até mesmo seria sequestrada em terras fluminenses.

A loirinha, que só desembarca no Brasil com a “The Eras Tour” em novembro, se rende à brasileiríssima caipirinha. Confira as imagens:

"a taylor swift brasileira não existe"



ela sendo carioca: pic.twitter.com/3ZdjL7f4KR %u2014 vítor (@hoaxts) October 1, 2023

taylor swift bebendo caipirinha no rio de janeiro pic.twitter.com/SEWPKR8DQu %u2014 vítor (@hoaxts) October 1, 2023

Outra “vítima” do raio “brasileirador” foi Ariana Grande. A “Dangerous woman” aparece comandando uma churrasqueira e assando aquela carne na brasa.

Já Selena Gomez foi retratada dançando em cima de um palco, com um copo de bebida na mão. Além disso, ela vestiu um cropped verde e amarelo para torcer pelo Brasil na Copa.

Demi Lovato foi representada curtindo as frutas da feira brasileira. Enquanto Katy Perry aparece chorando no ônibus indo para o trabalho. Beyoncé continua uma abelha rainha, mesmo curtindo um churrasco na laje.

agora sim demi está 100% brasileira pic.twitter.com/O7typLCaqJ %u2014 isa (@sweetdisastrr) October 2, 2023