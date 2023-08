442

A Google anunciou durante o evento Next ‘23, evento que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, uma série de novidades do Google Cloud, plataforma de inteligência artificial generativa e de tecnologias de nuvem. A empresa também mostrou como líderes dos setores, como a Bayer, GM e Fox Sports fazem uso de diversas ferramentas para dar feedbacks, interagir com os clientes e até ajudar na formação dos colaboradores.

Algumas das novidades facilitam a rotina de empresas brasileiras. Por meio do Vertex AI, que agora está disponível em português, é possível criar, implantar e dimensionar modelos de Machine Learning. Os clientes têm acesso a mais de 100 exemplos básicos, incluindo códigos abertos e de terceiros, bem como alguns específicos do setor. A partir dos modelos, o usuário consegue desenvolver sua própria ferramenta de inteligência artificial. As empresas também vão poder criar aplicativos de pesquisa e bate-papo personalizado, utilizando dados corporativos - tudo isso em alguns minutos.

Disponível em português para todos os usuários de Google Cloud, o PaLM 2 também foi atualizado para 32k, permitindo que as empresas processem documentos longos, como artigos e livros. O PaLM 2 é um modelo de IA Generativa desenvolvido para tarefas em texto, no padrão de pergunta e resposta.

Os usuários da versão beta do Google Cloud também já têm acesso ao Google DeepMind SynthID, uma nova tecnologia que permite a implantação de uma marca d’água em imagens criadas por inteligência artificial. A assinatura é incorporada no nível dos pixels da imagem, sendo invisível ao olho humano e dificultando a adulteração.

Melhorias nas videochamadas

A ferramenta Duet AI, apresentada em maio deste ano, começou a ser implantada, em inglês, para todos os usuários do Google Workplace. Com a tecnologia é possível fazer anotações durante videochamadas, enviar resumos de reuniões e até traduzir legendas automaticamente em 18 idiomas. A ferramenta também terá aparência, iluminação e som de estúdio.

A expectativa é que, em breve, o Duet AI esteja disponível em outras línguas. Entre elas, o português.

No Google Chat, o Duet Al in Chat permite responder perguntas pesquisando suas mensagens e arquivos, resumir documentos e fornecer recapitulações de conversas perdidas.

Outras novidades

A Google ainda anunciou novos produtos. O "Cloud TPU vse" é uma versão mais econômica e acessível do "Cloud TPU". Com a ferramenta, é possível fazer treinamento de média escala e cargas de trabalho de inferência.

O VMs A3, que chega no mês de setembro, permite treinar e atender cargas de trabalho e Learning Machine de geração exigentes. Enquanto o Cross-Cloud Network é uma plataforma de rede que ajuda os clientes conectar e proteger aplicativos em nuvens.

Com o Google Distributed Cloud, os usuários conseguem executar trabalhos de IA e de dados em qualquer lugar com a integração de serviços Vertex Al. Já com a edição premium do GKE Enterprise, é possível escalonar horizontalmente os trabalhos de inteligência artificial e learning machine.

O Google Cloud também está introduzindo um novo método de ajuste de adaptador para imagens chamadas Style Tuning. Por ele, os clientes agora podem criar imagens com apenas 10 imagens de referência.

Ferramentas de dados

Outras novidades envolvem o Vertex AI. Com o Extensions, os desenvolvedores podem consertar modelos a dados proprietários ou de terceiros. Por meio dos conectores de dados, é possível ter acesso a dados somente leitura de várias fontes de dados do Google, como armazenamento em nuvem.

Com o Vertex Al Search, todos os usuários podem fazer pesquisas como as do Google para seus dados. Já com o Vertex Al Conversation, disponível a todos, é possível construir e implantar chatbots e bots de voz rapidamente.

Outra ferramenta de dados é integrada ao Google Maps. A plataforma terá funcionalidades que monitoram a qualidade do ar, a presença de pólen e a energia solar. O intuito é ajudar as empresas a mitigar as emissões e a se adaptarem a um mundo em mudança em prol da sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, a Google anunciou novidades de segurança e conformidade, voltada para proteção de contas. No Google Workspace, o conteúdo dos documentos e dos e-mails não será compartilhado com outros usuários sem permissão. Também foram integrados novos recursos para detecção de ameaças, segurança de rede, segurança de dados e soberania digital.