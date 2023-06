Inteligência artificial: Google muda postura sobre publicações

Desde 2019, os cientistas da empresa publicaram mais de 500 documentos científicos (foto: JOSH EDELSON)

A revolução atual da inteligência artificial (IA) deve muito a um estudo científico divulgado em 2017 por oito pesquisadores da Google. Esse estudo apresentou ao mundo o Transformer, modelo que possibilitou a criação do GPT, a 'mente' do ChatGPT.Mas, a crescente competição pela liderança tecnológica entre as grandes empresas do setor pode impedir que tal evento ocorra novamente, com consequências imprevisíveis para o progresso tecnológico.