TikTok tenta expandir negócios de e-commerce para desafiar Shein e Amazon

Aplicativo está ampliando suas atividades no setor de comércio eletrônico



O TikTok, conhecido por seu aplicativo de vídeos, está ampliando suas atividades no setor de comércio eletrônico. A controladora chinesa da plataforma, ByteDance, está apostando na venda de produtos populares em vídeos, numa tentativa de competir com gigantes como a Amazon e a Shein.





No Reino Unido, um novo recurso de compras chamado 'Trendy Beat' foi recentemente lançado, oferecendo itens populares em vídeos, como ferramentas para extrair cera do ouvido ou escovar pelos de animais. Esses produtos são enviados da China, vendidos por uma empresa registrada em Cingapura pertencente à ByteDance.





Este novo modelo de negócio, que ecoa a forma como a Amazon fabrica e promove sua linha de produtos mais vendidos, representa uma mudança significativa para a TikTok. Em vez de permitir que outros fornecedores vendam produtos na TikTok Shop e reter uma pequena comissão, a ByteDance agora ficará com todos os lucros das vendas feitas por meio do recurso Trendy Beat.





A ByteDance está buscando novas fontes de receita que possam justificar sua avaliação de US$ 300 bilhões. A empresa é atualmente a startup privada mais valorizada do mundo e está se preparando para uma oferta pública inicial esperada para os próximos dois anos. O esforço para vender produtos próprios é chamado internamente de 'Project S'.





Bob Kang, responsável pelo comércio eletrônico da ByteDance, lidera o Project S. Recentemente, ele se deslocou para Londres para coordenar o trabalho nos escritórios da TikTok. O Project S permite que a ByteDance adquira ou produza itens que estão se tornando populares no TikTok.





Para impulsionar seus negócios de comércio eletrônico, a ByteDance tem recrutado funcionários da Shein. A empresa está buscando replicar o sucesso dos seus concorrentes, inserindo-se no processo de fornecimento e venda.





A ByteDance está tentando expandir as ofertas de comércio eletrônico do TikTok para replicar o sucesso do Douyin, seu aplicativo irmão chinês. A ByteDance gerou US$ 85 bilhões em vendas em 2022, a maioria derivada de seus negócios na China.





A TikTok Shop teve sucesso em mercados no sudeste da Ásia, incluindo Indonésia e Vietnã, mas ainda está lutando para ganhar força no Reino Unido. A TikTok passou por uma reestruturação significativa no mês passado, na tentativa de reorientar seus esforços de comércio eletrônico.