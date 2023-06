Meta inaugura assinatura mensal para contas verificadas

442

Meta está solicitando uma taxa de R$ 55 para a verificação em cada uma de suas plataformas sociais (foto: Reprodução/Meta) A Meta, empresa que administra o Facebook, está conduzindo uma nova estratégia de negócios, permitindo aos usuários adquirirem a distintiva marca de verificação no Instagram, seguindo o exemplo de Elon Musk no Twitter. Assim, Mark Zuckerberg está abrindo portas para pessoas comuns obterem o conhecido selo azul associado a suas contas.









Contudo, esses benefícios vêm com um custo. A Meta está solicitando uma taxa de R$ 55 para a verificação em cada uma de suas plataformas sociais - totalizando R$ 110 para aqueles que desejam a verificação tanto no Facebook quanto no Instagram, uma vez que os selos são específicos para cada plataforma.





Apesar do pagamento ser feito no momento da solicitação, isso não assegura que a conta será aprovada. A Meta possui um processo de verificação rigoroso que inclui várias confirmações de identidade. Apenas perfis individuais são elegíveis para verificação, negócios não são permitidos.



Além disso, é necessário possuir uma foto de perfil que mostre o rosto do usuário, ter a autenticação de dois fatores habilitada, cumprir com os requisitos mínimos de postagens e possuir uma identidade válida emitida pelo governo que corresponda ao nome e à foto do usuário.





O processo de aprovação pode levar até 48 horas. Se essa duração for ultrapassada, isso significa que a verificação do usuário não foi autorizada. Caso ocorra essa negação, a taxa de inscrição será reembolsada.