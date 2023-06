Nintendo revela 'Super Mario RPG', remake de clássico de 1996

442

'Super Mario RPG' é o primeiro jogo de RPG da conhecida série (foto: Reprodução Youtube )

A Nintendo, em um anúncio realizado em suas plataformas de mídia social nesta quarta-feira (21), revelou o lançamento do 'Super Mario RPG'. Este será o remake do jogo clássico de 1996 lançado para o SNES (Super Nintendo Entertainment System), que foi o primeiro jogo de RPG da conhecida série.



O lançamento foi programado para chegar ao Nintendo Switch no dia 17 de novembro.