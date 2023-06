Spotify: crítica a Príncipe Harry e Meghan Markle após término de contrato

442

ANGELA WEISS (foto: A quebra do contrato teria sido motivada pela insuficiência de produtividade do casal real)



Leia: Acordo de Harry e Meghan com Spotify está perto do fim Bill Simmons, a figura principal por trás das inovações e responsável pela monetização dos podcasts no Spotify, expressou sua insatisfação com o príncipe Harry e Meghan Markle, após o casal decidir encerrar a parceria com a plataforma de streaming.

A informação veio à tona durante uma transmissão do podcast de Simmons, intitulado 'The Bill Simmons Podcast'. De acordo com informações do renomado jornal Wall Street Journal, a quebra do contrato teria sido motivada pela insuficiência de produtividade do casal real, que não conseguiu cumprir as expectativas para o recebimento integral do pagamento acordado.