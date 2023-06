OpenAI discute futuro da Inteligência Artificial em Cannes Lions

442

Os empresarios expressaram a crença de que a IA será usada para criar experiências mais personalizadas (foto: LIONEL BONAVENTURE) Durante a recente edição do Cannes Lions, Brad Lightcap, diretor de operações da gigante tecnológica OpenAI, abordou a questão do futuro da inteligência artificial (IA) na indústria criativa. Em uma das apresentações mais disputadas do evento, Lightcap e Margaret Johnson, da renomada agência de publicidade Goodby, Silverstein & Partners, debateram as possibilidades e desafios da IA em um painel.

A OpenAI, famosa por desenvolver o ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa que estão redefinindo nosso mundo, é uma das maiores empresas de tecnologia globalmente. Seu rápido crescimento deu início a um debate intenso sobre o papel da IA. Durante o painel, os especialistas examinaram a influência da IA na criatividade e suas potenciais implicações para o futuro do setor.

Eles expressaram a crença de que a IA será usada para criar experiências mais personalizadas, mas que a tecnologia não substituirá o esforço humano. "Acredito que, no final das contas, são os humanos que dirigem a tecnologia, e tudo começa com a imaginação humana", disse Lightcap. Com a disponibilidade de recursos adicionais para exploração, a indústria criativa pode ser impulsionada, o que é muito promissor.

No entanto, para uma adoção mais ampla da IA no setor criativo, é crucial estabelecer mecanismos de transparência com os consumidores, delineando o que é produzido por humanos e o que é gerado pela tecnologia.