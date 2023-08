Um dos recursos é o Modelo Transformer de IA, que percebe tipos de comportamento e busca replicar a maneira de aprendizado que os humanos têm durante a infância Pixabay

Os novos recursos de Inteligência Artificial Generativa do Google Cloud já estão sendo testados por algumas empresas e conquistou resultados satisfatórios, conforme apresentado durante o evento ‘Google Cloud Generativa AI Live + Labs’, nesta sexta-feira (11/8). As novas ferramentas tentam recriar o modelo humano de aprendizagem, para melhorar a performance para o usuário.





Milena Leal, diretora de negócios do Google Cloud, destacou que há mais de 7 mil pesquisas em andamento dentro da empresa, focadas em machine learning e em inteligência artificial. Ela também ressaltou que a gigante da tecnologia pretende unir softwares e força humana. “IA sozinho não é o futuro que a gente gosta”, apontou.





Marco Bravo, líder do GoogleCloud, contou que a inteligência artificial é usada pelo Google desde o início dos anos 2000. A primeira linha foi a de classificação, dentro do buscador. Depois, ela evoluiu para um processo de categorização. O início da inteligência preditiva aconteceu há alguns anos e impacta diretamente o dia a dia das pessoas. O começo da IA generativa foi em 2017 e possibilitou melhorias no Google Translate, ampliando o número de línguas e melhorando a qualidade de tradução.





A IA do Google Cloud tem um grande diferencial já na sua criação, que é entender demandas diferentes para consumidores e empresas. “À medida que a IA generativa se torna mais popular e acessível, os sistemas alimentados por grandes modelos de linguagem estão transformando a forma como as pessoas trabalham e criam. Tantas mudanças de tecnologia e plataforma — de dispositivos móveis para computação em nuvem — inspiraram ecossistemas inteiros de desenvolvedores a iniciar novos negócios, imaginar novos produtos e transformar a forma como criam. Estamos no meio de outra mudança com IA que está tendo um efeito profundo em todos os setores”, afirmou.





Outro diferencial é o chamado Modelo Transformer de IA, que percebe tipos de comportamento e busca replicar a maneira de aprendizado que os humanos têm durante a infância. Em seguida, foram apresentadas as ferramentas do Google Cloud, como o Vertex IA, que é o ambiente completo de organização de dados, treinamento e implementação de Modelos de Machine Learning.





Já o Generative AI App Builder possibilita uma maneira simples de criar bots de conversação automática e busca baseada em contexto específico e bases de conhecimentos, Para isso, ele une modelos base, conteúdo de pesquisa, outros modelos gerados, plugins específicos e backend empresarial.





Por fim, o Duet IA, que foca na melhoria da produtividade, ajudando a escrever e-mails, criar imagens, ajuda a desenvolver códigos e transcreve áudios.