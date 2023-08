No dia 26 de julho, a Nasa divulgou uma imagem do telescópio James Webb, em que registram o par de estrelas Herbig-Haro 46/47 por meio de tecnologia infravermelha de alta resolução. Uma semana depois, usuários das redes sociais encontraram um “sinal gráfico” na imagem.

O registro do telescópio, sendo a união de várias capturas e com dimensão aproximada de 3.1 anos luz, rendeu piadas nas redes sociais. Na comunidade r/Brasil, do Reddit, uma postagem foi feita nesta terça-feira (8/8) com o título “O que o universo está questionando da humanidade?”, compartilhando uma publicação do r/BeAmazed, com o recorte da interrogação.