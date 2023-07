442

Nova animação ao dar like nas publicações do Twitter despertou a curiosidade dos internautas Redes sociais/Twitter



Um detalhe curioso chamou a atenção dos usuários do Twitter na manhã desta sexta-feira (28/7): a mudança do ícone ao dar ‘like’ em alguma publicação. Ao invés de aparecer o conhecido coração vermelho, um biscoito mordido aparece no lugar. A pequena diferença suscitou a curiosidade dos internautas, que estão tentando entender a razão dela.





Todas as publicações que usam a hashtag “SóOreoÉOreo” estão com a modificação. Ao dar like na postagem, uma bolachinha mordida aparece e, em seguida, surge o famoso coração vermelho. Ainda no Twitter, internautas estão curiosos com a mudança e estão abusando da função já que, provavelmente, deve ser passageira.









No perfil oficial da Oreo Brasil no Twitter, não há nenhuma informação sobre a hashtag, mas no perfil do Instagram foi feita uma publicação com a hashtag ”SóOreoÉOreo” na noite dessa quinta-feira (27/7).





