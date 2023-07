442

Elon Musk, proprietário do Twitter, anunciou em junho que a leitura diária de postagens no Twitter seria limitada e causou avalanche de críticas AFP/Divulgação O bilionário Elon Musk sinalizou, neste domingo (23/7), que vai mudar a logo do Twitter. Ele compartilhou uma série de postagens com a letra X e desafiou os internautas a postarem um logotipo criativo na rede social. "Em breve daremos adeus à marca Twitter e aos poucos todos os passarinhos. Se um logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, iremos ao ar mundialmente amanhã", escreveu.

No começo deste mês, Musk anunciou que a leitura diária de postagens no Twitter seria limitada. A novidade gerou uma onda de críticas por usuários da plataforma.



Depois da reprecussão negativa, o bilionário ampliou a quantidade diária: o limite que estava estabelecido em 6 mil posts por dia, para usuários pagantes, passa a ser de 10 mil, enquanto os daqueles não verificados deixa de ser de 600 posts por dia para 1 mil.



No ano passado, Elon Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 213 bilhões). Entretanto, o bilionário estima que o valor de mercado da rede social atualmente seja metade do que ele pagou, ou seja, cerca de US$ 20 bilhões (R$ 105 bilhões). A estimativa consta em uma carta interna divulgada aos funcionários.

If a good enough X logo is posted tonight, we'll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023