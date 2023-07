442

IA cria imagens de pessoas de diferentes nacionalidades e abre debate sobre estereótipos Redes sociais/Twitter

Um perfil no Twitter, identificado como Medeiros, fez uma publicação na rede no último domingo (16/7) e ganhou grande repercussão. Isso porque, através da inteligência artificial, foram criadas 30 imagens de pessoas de diferentes países com características estereotipadas. Entre elas, um detalhe chama a atenção: apenas a imagem que representa o Brasil, aparece a pessoa sorrindo, dando destaque ao estereótipo de que o país é alegre.

Pedi para a IA representar a pessoa mais estereotípica de 30 países diferentes:



1. Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/QvxsaBf4ZB %u2014 Medeiros (@rdfmedeiros) July 16, 2023







O tweet, que alcançou 5,5 milhões de visualizações até a manhã desta terça-feira (18/7), faz um compilado com as fotos criadas pela inteligência artificial. O autor da publicação conta, em um dos comentários que solicitou a descrição ao ChatGPT e, em seguida, colocou no Mid Journey especificando os comandos que desejava: a foto deveria ser feita com uma câmera Kodak Portra 400.

Nos comentários, as pessoas elogiaram a qualidade das imagens e disseram que, apesar de estereotipadas, as fotos seguem algumas características reais de cada nacionalidade. “Achei engraçado que o único país que a IA especificou que tinha que estar sorrindo foi o Brasil kk”, disse o próprio Medeiros. “Infelizmente apaixonado pela AI br”, brincou um homem. “O da Itália tá muito fiel kkkkk”, disse outro.





Há, ainda, aqueles que se divertiram com a postagem. “A dos EUA, AHAHAHAHAHAHA!”, disse uma mulher. “Concordei com todos, menos a Egípcia, que parece ter cara de Europeia”, comentou um internauta. “Argentina achei muito nada a ver kklkkkkkkkkkkkkkkk ta quase uma brasileira”, comentou outro. “A brasileira tem cara de mineira, vegetariana, cursa letras na UFMG e ama gatos”, brincou um terceiro.

Veja também: IA cria Barbies inspiradas em BH

A publicação também trouxe um debate sobre os estereótipos existentes sobre cada país e se devemos levar isto na esportiva ou problematizar a questão.

“Os caras acham q pq por estar na África tem q ser obrigatoriamente negro”, comentou um homem. “Egípcios tem muita diversidade entre si. Não tanto quanto aqui, claro. Mas eles podem ter várias feições diferentes”, indagou outro.

“Achei assustadora a semelhança dos traços. Para mim, refletiu bem pouco a diversidade entre os povos, para além de cor da pele e dos olhos. As feições faciais foram surpreendentemente semelhantes para mim…”, comentou outro perfil.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.