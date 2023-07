Saiba como a Volkswagen uniu Maria Rita e Elis Regina em vídeo

442

Depois de 41 anos da morte dela, o Brasil pôde ver novamente Elis Regina em ação. A cantora, que faleceu em 1982, aparece lado a lado daa filha, Maria Rita, em um vídeo publicitário em comemoração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil.

A filha da Pimentinha começa cantando um dos grandes sucessos interpretados por Elis, ‘Como nossos pais’. Até que, em uma parada de trânsito, surge a pequena gigante da MPB ao lado de Maria Rita, soltando seu vozeirão com suas expressões marcantes.

Segundo a empresa automotiva, a ideia era mostrar um encontro de gerações e como a marca está presente na história de diversas famílias. Para isso, a sambista aparece dirigindo uma ID.Buzz, a versão moderna da Kombi, 100% elétrica, enquanto a mãe conduz uma Kombi antiga. A peça também mostra imagens de outros veículos da Volkswagen que marcaram a história dos brasileiros, como o Fusca e a Brasília.

Leia: Volkswagen investe 1 bilhão de euros em crescimento na América do Sul

A tecnologia utilizada é chamada de “deepfake” , um tipo de inteligência artificial que troca o rosto de pessoas em vídeos, sincroniza movimentos labiais e expressões. A técnica possibilitou que mãe e filha cantassem juntas pela primeira vez.

O processo de filmagem contou com uma atriz dublê, que foi usada para se passar por Elis dirigindo a Kombi. Depois, utilizando uma tecnologia de reconhecimento facial, foi colocado o rosto da cantora.

De acordo com a empresa, o processo de edição utilizou redes neurais artificiais, que mesclam o rosto da dublê com a imagem criada de Elis. A voz da Pimentinha é original, mas passou por remasterização para se adequar aos atuais padrões de qualidade de áudio.

O filme foi criado pela agência AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, com direção de Dulcidio Caldeira. Após as gravações, o vídeo passou por uma pós-produção em uma empresa norte-americana com experiência em projetos feitos em Hollywood.

Repercussão positiva

Maria Rita tinha apenas quatro anos quando a mãe morreu e tinha o sonho de cantar com Elis Regina (foto: Reprodução)

Após o lançamento, Maria Rita fez uma publicação se dizendo emocionada. “Eu realizei meu sonho. Foi um momento mágico”, postou no Instagram. Ela tinha apenas quatro anos quando a mãe e já declarou em entrevistas ter poucas lembranças de Elis.

Além de ser um capítulo na história da cantora, que já interpretou músicas da mãe, o vídeo rendeu diversos elogios nas redes sociais. “O comercial dos 70 anos da Volkswagen acaba de entrar para a história dos melhores e mais emocionantes já feitos. Elis Regina 'ao lado' de Maria Rita com as diferentes gerações da Kombi é de uma genialidade absurda. Que coisa linda”, comentou um perfil.

“Simplesmente Maria Rita e Elis Regina juntas na campanha de 70 anos da Volkswagen. Tem que ser forte pra ver”, apontou outro. “Eu to negrita, itálica e sublinhada. Sem condições. A publicidade boa que dispensa qualquer comentário”, elogiou um usuário.

“Publicidade não é minha área da comunicação. Mas bom gosto e sensibilidade independem da atuação. Digo isso para constatar que essa peça, unindo Elis Regina e Maria Rita, é coisa de colocar num quadro. Uma das maiores de todos os tempos. É negócio de Leão de Ouro em Cannes”, avaliou outro.