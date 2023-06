Biden e Trump fazem debate via inteligência artificial

442

As eleições presidenciais dos Estados Unidos só serão realizadas em novembro de 2024, mas um debate entre os principais candidatos, o atual presidente, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, já fazem um debate hoje (29/6). Na verdade, não se trata de uma conversa real, mas de uma emulação feita por inteligência artificial feita em um perfil da Twitch.

Com direito a réplica, tréplica e muitos palavrões e xingamentos, os dois “candidatos” respondem perguntas da audiência. Em um momento, um seguidor mandou uma pergunta sobre o sabor favorito de sorvete de cada um. Biden nomeou o de cookies como o melhor, mas foi rebatido por Trump.

Em outro momento, Trump defende a construção de um muro ao redor da Casa Branca, sede do Executivo americano. Mas Biden discorda. “Eu não preciso de uma parede para controlar minhas bolas”, respondeu.

Quando o assunto é ‘Transformers’, Trump se exalta. “Você provavelmente dirige um Prius como o cachorro liberal que você é”, atacou o ex-presidente em um ponto mais tenso. “A única coisa que me deixa mais duro do que uma parede é ver Sleepy Joe sendo possuído de novo e de novo”, completou.

Trump então começou a descrever seu imenso conhecimento do universo “Transformers” e sua capacidade inigualável de deter invasores alienígenas. Biden revidou, dizendo que Trump não poderia vencer a atriz Rosie O'Donnell em uma briga, muito menos os Transformers.

Debate entre Biden e Trump não terá pausas e é custeado por doação de seguidores (foto: Reprodução / Twitch)

O canal do Twitch que comanda a operação, chamado “trumporbiden2024”, parece ser exclusivamente dedicado aos debates presidenciais via IA. As contas de redes sociais associadas incluem paródias do Twitter de Trump e Biden, um perfil do Reddit, no TikTok e no Instagram, além de um canal no YouTube.

A transmissão não tem data para acabar. A ideia é que os seguidores façam doações para manter o duelo no ar 24 horas por dia, sete dias por semana. O debate ocorre há pelo menos nove dias. Os participantes também podem enviar estrelas para Biden ou Trump, como uma forma de apoiar o candidato. Vale destacar que os valores não são repassados de verdade para os políticos.