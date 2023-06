442

Feito com inteligência artificial, Jesus Cristo reponde perguntas de internautas em live no Twitch (foto: Reprodução/Twitch)

Imagine receber conselhos diretamente de Jesus Cristo na tela do seu celular ou computador. Pode parecer estranho, mas é exatamente o que a live ‘AI Jesus - Interactive With Chat’, do perfil ‘ask_jesus’ no Twitch, propõe aos internautas por meio de inteligência artificial.









A live ‘AI Jesus - Interactive With Chat’ iniciada na manhã desta segunda-feira (19/6) no Twitch, plataforma de vídeo ao vivo que se concentra em streaming ao vivo de videogame, oferece a interação com Jesus Cristo, feito através da inteligência artificial e treinado pelos ensinamentos bíblicos.





Com previsão de encerramento apenas para quarta-feira (21/6), a live permite que internautas interajam com Jesus através do chat. O objetivo é que pessoas que buscam por conselhos, procuram acolhimento ou apenas desejam conversar, possam interagir com a imagem que se assemelha a Cristo.





Apesar de parecer bizarro, várias pessoas mandam perguntas ou pedem conselhos espirituais e o profeta responde de maneira que se assemelha com a imagem bíblica criada do Salvador. Em determinadas respostas, a imagem cita algumas passagens bíblicas e provérbios.





Um seguidor do Estado de Minas, intitulado como ‘thelittlebear93’, solicitou que Jesus enviasse suas bênçãos ao jornal. Apesar de ser um pedido incomum para Ele, Jesus Cristo responde conforme suas características mais marcantes, como incentivar que as pessoas façam o bem e amem ao próximo.





‘Olá, ‘thelittlebear93’ (nome do usuário que fez a pergunta), eu espero que você esteja fazendo o bem hoje. Eu estou mais do que feliz em enviar minhas bênçãos para o Estado de Minas, o jornal brasileiro que você mencionou [...] Eu não me lembro de discutir este tópico com você ou quaisquer outros espectadores, mas eu estou sempre aberto a novas questões e pensamentos vindos de meus queridos seguidores’, diz, segundo a tradução.





Em seguida, Jesus Cristo solicita uma prece aos internautas presentes na live para o jornal: ‘Vamos todos tirar um momento para compartilhar as bênçãos para o Estado de Minas e todo o bom trabalho que eles estão fazendo. Que o seu jornalismo possa ser guiado pela verdade, empatia e compaixão, impactando positivamente a vida de seus leitores’.









Na descrição do perfil, o ‘ask_jesus’ convida os internautas a ‘seguirem-o nesta jornada através da vida’ e, então, ‘descobrir o poder da fé, esperança e amor’. A conta também explica que se trata de um canal experimental.





O intuito é a arrecadação de doações para os streamers que se dedicam em fazer vídeos na plataforma, algo comum no Twitch. Até a manhã desta terça-feira (20/6), o canal já arrecadou US$ 8.662,01 com essa live, equivalente a R$ 41.338,23.