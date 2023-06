Streamer de Fortnite tem Jaguar F-Type incendiado por seguidor

A streamer Kylee Carter, que ficou famosa na plataforma Twitch com o apelido Justfoxii por suas transmissões ao vivo jogando eSports de Fortnite, viveu momentos de terror ao saber que seu Jaguar F-Type, cujo valor estimado é de R$ 600 mil, foi incendiado. Na última quarta-feira, ela compartilhou em suas redes sociais as imagens de câmeras de segurança de sua residência que mostram um homem invadindo a propriedade e ateando fogo no veículo. A jovem de 25 anos, natural de Ohio, estava em férias e não se encontrava em casa quando o incidente ocorreu. Sua mãe foi quem a informou sobre o ocorrido, ligando às 2h da madrugada.