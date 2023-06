IA pode vir a ser aliada na criação das cartas de 'Magic: The Gathering'

Com a popularidade das ferramentas regidas por inteligências artificiais, mais e mais negócios integram novas tecnologias, incluindo o mundo dos jogos de cartas. O auxílio de IA pode vir a integrar parte do universo dos jogos de cartas, é o que indica o designer principal de Magic: The Gathering.

Por meio de seu blog no Tumblr, Mark Rosewater, designer-chefe do jogo, responde várias perguntas de fãs da franquia. Um desses questionamentos recentes é sobre a opinião do designer acerca do auxílio de IA no balanceamento do jogo e design de cartas ou expansões.