Microsoft atinge novo recorde com ações a US$ 348,10, impulsionada por IA

A Microsoft é considerada líder na adoção de tecnologias de IA no setor de software (foto: JOSEP LAGO)





Nesta quinta-feira (15/6), as ações da Microsoft alcançaram um novo marco, atingindo o valor de US$ 348,10, o que representa uma alta de 3,2% no pregão. O desempenho recorde foi motivado pelo entusiasmo do mercado em relação aos investimentos da empresa em inteligência artificial (IA), levando seu valor de mercado a impressionantes US$ 2,6 trilhões.





O crescimento das ações da gigante da tecnologia, que já acumula mais de 45% desde o início do ano, superou o fechamento recorde anterior, registrado em 19 de novembro de 2021, de US$ 343,11. A Microsoft é considerada líder na adoção de tecnologias de IA no setor de software, em grande parte devido ao seu forte investimento na OpenAI, proprietária do popular chatbot ChatGPT, conforme apontado pela agência Reuters.





Recentemente, a Microsoft iniciou a implementação de uma série de aprimoramentos em IA para a sua plataforma em nuvem Azure e para o mecanismo de busca Bing, com o objetivo de competir diretamente com o Google. Em decorrência disso, analistas do JPMorgan aumentaram o preço-alvo das ações da Microsoft, alegando que a demanda pelos produtos da companhia foi impulsionada pela IA. Dos 53 analistas que acompanham a Microsoft, 44 recomendam a compra das ações.