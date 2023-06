Elon Musk e Emmanuel Macron discutem IA, veículos elétricos e Twitter

442

Musk enfrenta uma disputa com a União Europeia sobre a regulamentação do Twitter (foto: ALAIN JOCARD)





Leia: Elon Musk retoma posição de pessoa mais rica do mundo Elon Musk, o controverso e excêntrico dono da Tesla e SpaceX, encontrou-se com o presidente da França, Emmanuel Macron, na sexta-feira (16), para debater Inteligência Artificial (IA) e veículos elétricos, além de realizar uma palestra para um público de 4.000 pessoas. O magnata chegou de Tesla ao Palácio do Eliseu, em Paris, e não fez comentários após a reunião com Macron.





Os tópicos discutidos no encontro incluíram IA, redes sociais e a regulamentação do setor, conforme mencionado por Macron na quarta-feira durante o VivaTech, o principal evento europeu de tecnologia. O presidente francês também abordou a questão dos carros elétricos, baterias e atrativos da França e Europa no setor.





Macron, que já se encontrou com Musk em outras duas ocasiões nos últimos meses, busca convencer o empresário a instalar uma fábrica de baterias da Tesla na França. Em maio, durante a cúpula Choose France, Musk prometeu investimentos significativos no país, mas essa promessa ainda não se concretizou. A Tesla pode acabar optando pela Espanha, após ter escolhido Berlim para sua primeira fábrica europeia há quase quatro anos.





O presidente francês está ciente da influência política de Musk nos Estados Unidos, onde recentemente obteve autorização para testar implantes cerebrais com sua empresa Neuralink. A posição política de Musk não desanima os participantes do VivaTech, que aguardam ansiosamente a chegada do ícone da tecnologia.









No final de 2022, o comissário europeu Thierry Breton pediu a Musk que controlasse os conteúdos conforme a lei de serviços digitais da UE, sob risco de multa equivalente a 6% da receita da empresa. Em maio, Musk intensificou a tensão ao retirar o Twitter do código de boas práticas da UE contra a desinformação, levando o ministro francês Jean-Noël Barrot a ameaçar 'proibir' a plataforma.





Na conferência, Musk também deve abordar sua visão sobre IA, tema no qual tem apresentado opiniões divergentes. Ele cofundou a OpenAI, criadora do ChatGPT, mas eventualmente deixou a empresa e fundou sua própria companhia de IA, após pedir a suspensão do desenvolvimento da tecnologia por considerá-la uma ameaça à humanidade.