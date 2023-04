Sobrevivente de câncer leiloa carta raríssima de 'Yu-Gi-Oh!' doada por ong

Por anos, a relíquia permaneceu guardada; Tyler decidiu avaliá-la e leiloá-la após conhecer o subreddit do jogo (foto: Divulgalçao/Konami) em um leilão online pelo site eBay – valor superior a R$ 1,5 milhão. O card chamado “Tyler the Great Warrior" (Tyler o Grande Guerreiro) é um exemplar único, dado a uma criança estadunidense chamada Tyler David Gressle, através da ong Make-a-Wish Foundation, durante o tratamento de um sarcoma indiferenciado do fígado, em 2005. A carta mais rara do jogo de cartas colecionáveis “Yu-Gi-Oh!” foi vendida neste sábado (29/4) por US$ 311 milem um leilão online pelo site eBay – valor superior aR$ 1,5 milhão. O card chamado “Tyler the Great Warrior" (Tyler o Grande Guerreiro) é um exemplar único, dado a uma criança estadunidense chamada Tyler David Gressle, através da ong Make-a-Wish Foundation, durante o tratamento de um sarcoma indiferenciado do fígado, em 2005.





Partes dos fundos arrecadados são convertidos em apoio financeiro para a Make-a-Wish Foundation, a mesma que presenteou o fã quando criança e levou sua família para conhecer a sede da 4kids, empresa responsável pela adaptação norte americana do anime “Yu-Gi-Oh!”.

História da Carta

Tyler foi contactado pela ong nos primeiros anos de seu processo de quimioterapia, onde conversaram sobre qual seria o desejo do garoto. Em vídeo para a Beckett Collectibles, que avaliou sua carta com a nota 7 em cuidados, ele recorda que sempre gostou de desenhar e dos fenômenos culturais favoritos quando garoto:”Yu-Gi-Oh!” e “Dragon Ball”. Seu pedido, então, juntaria os dois e nasceria de um desenho feito pelo próprio Tyler.





Cerca de 5 anos se passam e o jovem, juntamente de sua família, são convidados para conhecer os estabelecimentos onde os monstros de duelo ganharam vida no território de seu país, em Nova York. O garoto ganhou várias lembranças, autógrafos, e, ao fim, recebeu sua carta especial que foi redesenhada por artistas que mesclaram os temas com o design original de Tyler. A carta é totalmente legal para o uso em partidas oficiais e em torneios, como o campeonato mineiro.





Quando recebeu a “Tyler the Great Warrior”, o presenteado não soube como reagir: “Eu lembro de ter um sentimento de então eu devolvo ela agora? Ah, isso é legal e é de vocês. E eles me disseram não, não, isso é seu para guardar e é o único, aproveite-o” – disse Tyler em vídeo para a Beckkett.

O Leilão

Por anos, o raro item ficou guardado em um móvel de cabeceira de cama, na casa de Tyler. Eventualmente, o jovem se depara com o Reddit de jogadores ativos de "Yu-Gi-Oh!" e sempre que dizia ser a famosa criança dona da carta os usuários não acreditavam nele.





Com o conhecimento da comunidade ativa, Tyler visitou a Beckett Collectibles onde acompanhou o processo de vistoria e preservação de sua preciosa carta e montou a campanha junto da avaliadora Beckett, do site eBay e da loja ByCollectable.

A venda do card começou no dia 19 de abril e terminou às 22h deste sábado (29/04).





“Tyler the Great Warrior” foi armazenada no cofre da eBay, um sistema que garante autenticidade e segurança pro produto e para transação. Quando alguém adquire produtos desse cofre pode-se escolher mantê-lo lá para realizar outras operações no site ou retirá-lo.





Devido às condições de avaria na superfícies da carta antes da preservação, certo valor foi perdido.

E afinal, a carta é boa?

Diferente de outros jogos de cartas, Yu-Gi-Oh! não possui rotação, ou seja, pode-se usar qualquer carta oficial já lançada e autorizada em torneios desde o lançamento do jogo.





Falando do contexto atual do formato Trading Card Game (Jogo de Cartas Trocáveis), vigente no ocidente, a carta não veria muito jogo. Isso porque ela requer que se desfaça de dois monstros já em campo para ser jogada e não contribui muito para gerar vantagens. Mas a comunidade encontrou, sem querer, um nicho para a carta.





Em um formato alternativo e simulado chamado Junior Journey, pode-se trazer cartas com nível alto – indicado pelas estrelas – sem nenhum custo e isso foi o suficiente para que nos primeiros formatos do jogo a carta se tornasse muito influente.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli