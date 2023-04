A bolsa de Nova York fechou em leve alta, nesta sexta-feira (28), uma semana carregada de resultados de empresas e notícias econômicas, antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na próxima semana.



O índice Dow Jones registrou alta de 0,55% e o S&P; 500 avançou 0,83%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,69% no sino do fechamento.