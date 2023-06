Felps é criticado ao dizer que chamar famosos de figura paterna 'é nojento'

438

Streamer é criticado ao dizer que chamar famosos de figura paterna %u2018é nojento%u2019 (foto: Reprodução/Twitter)

Um streamer de videogame ficou entre os assuntos em alta nas redes sociais após um comentário polêmico a respeito dos fãs chamarem os ídolos de pai e mãe. Felps afirmou que esse tipo de tratamento é “bizarro e nojento”.

%uD83D%uDEA8 VEJA: Felps divide opiniões após criticar fãs que consideram figuras públicas como uma figura materna/paterna:



"É nojento, paia, papo reto." pic.twitter.com/efFWM80xYv %u2014 POPTime (@siteptbr) June 18, 2023





A fala aconteceu durante uma live na Twitch, mas o corte do momento viralizou nas redes sociais.”Você achar que alguém é imagem paterna materna é estranho. A pessoa não vai te olhar com bons olhos, não achar isso legal. É nojento”, disse.





Ele ainda disse que muitas vezes os fãs usam os apelidos como uma brincadeira, mas, para Felps, isso não tornaria os comentários menos ofensivos. “´É repulsivo”, afirmou. Com a repercussão, os fãs de cantoras como Taylor Swift e Beyoncé fizeram posts com a foto das divas chamando-as de mãe. Mas não parou por aí e as pessoas passaram a discutir se a atitude é certa ou errada.





“Existem algumas pessoas que considero uma figura materna, isso quando mistura carinho e admiração. Tem nada demais. Bizarro é qualificar como os outros devem se sentir de acordo com uma régua moral pessoal e falha”, criticou um perfil.





“Isso de "te vejo como figura materna/paterna" é literalmente um MEME”, apontou outro, ressaltando que é apenas uma brincadeira. “Acabou que os termos se tornaram equivalentes a gírias no mundinho pop, até parece que alguém fala no sentido literal”, explicou um internauta.





Do outro lado, os seguidores de Felps defendem o streamer, dizendo que ele se referia aos comentários que recebe durante suas lives e não teria a ver com os fãs de divas pop. “Ele é um STREAMER e o trabalho é interagir com o público, então se o felps se sente desconfortável em ser visto ou comentado como figura paterna é problema do público DELE com ELE pra criar um ambiente saudável ENTRE ELES. Não sou com a Taylor Swift”, respondeu uma seguidora.





Outro disse que já viu esse tipo de comentário ser feito de forma séria: “Muitos podem não saber, mas tem uma galera que leva A SÉRIO tratar streamer como figura materna/paterna o felps tá é certo em falar que é nojento. Dá medo ver gente tratando streamer igual pai e mãe sem ser meme.”





Os seguidores ainda dizem que o trecho foi tirado de contexto, e que Felps estava revoltado com a perseguição que foi feita à namorada de seu amigo, que também é streamer. “Ele não tava falando do meme e sim de que tem real pessoas considerando famosos figuras paternas/maternas que nem aconteceu com a Lorena (namorada do Cellbit) que teve fã indo NA CASA DELA por causa disso”, justificou.





Apesar do assunto ter virado uma treta, Felps levou os comentários na esportiva. Ao ver um seguidor o chamando de pai, ele respondeu: “Então, você está de castigo”, brincou.