Zanfa faz lista de filmes com cenas de nudez de Ana de Armas e é cancelado

A atriz Ana de Armas foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2023 pelo seu trabalho em 'Blonde' (foto: Reprodução)

As redes sociais se dividiram por conta de um tuíte. Na publicação, um influenciador chamado Sandro Sanfelice, conhecido como Zanfa, lista 13 filmes em que a atriz Ana de Armas aparece nua, o que levou a uma discussão se esse tipo de postagem é ou não machista. O nome da cubana e do criador de conteúdo ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Utilidade pública!



Lista de todos os filmes em que Ana de Armas aparece nua:



1- UNA ROSA DE FRANCIA (2006)

2- EL EDEN PERDIDO (2007)

3- SEX, PARTIES AND LIES (2009)

4- HISPANIA, LA LEYENDA (2010)

5- ANIMA (2011)

6- KNOCK KNOCK (2015)

7- HANDS OF STONE (2016)

8- BLADE RUNNER... pic.twitter.com/DxYbcy529y %u2014 Zanfa (@Zanfa) June 13, 2023

A listagem inclui filmes como ‘Uma rosa da França’, de 2006, quando a atriz tinha 18 anos, ‘Blade Runner 2049', de 2017, e ‘Blonde’, de 2022. Foi o suficiente para que parte da rede social defendesse que a publicação objetificava as mulheres e era um incentivo à pornografia, enquanto outra parte defendia que era normal que os homens queriam ver “mulher bonita pelada”.

“Homem é tão idiota com pornografia que eu fico impressionada com o quão infantil e desrespeitosos podem ser, é só uma mulher gostosa, supera. Se você quer conteúdo adulto, procure uma atriz adulta, ela tem milhares de qualidades e trabalhos pra você ver só isso”, disse um comentário. “Tweet de incel virgem do cacete”, comentou outro perfil. Incel é uma sigla para celibatário involuntário, grupo de homens que culpa as mulheres pela falta de relacionamentos amorosos.



Outros diziam que Zanfa fez a publicação por não ter tido intimidade com uma mulher. “Diga que você é um virjola de 30 anos sem dizer que você é um virjola de 30 anos”, brincou um usuário. Teve também quem não viu sentido na lista e prefere que o influenciador valorize o trabalho de Ana de Armas como atriz. “Podem me chamar de lacrador e etc mas isso aq é completamente bizarro”, pontuou um homem.

Já no lado dos defensores de Sandro, estão os que chamam os críticos de 'conservadores' e dizem que apontar objetificação feminina é hipocrisia, já que mulheres também querem ver homens com pouca roupa em filmes. “Por que a mulher pode sexualizar o homem (uma mina que reclamou do Zanfa falou que assiste uma série só para ver o pinto de um cara, algo assim!) E o contrário não pode? Até na TV mostraram do assédio da mulherada nuns caras, acho que era um policial e um bombeiro! Hipocrisia”, disse um perfil.

Outros apontaram que o influenciador está sendo atacado pelo fato de gostar de mulher, especialmente as que são consideradas “gostosas”. “O Zanfa vai ser cancelado porque implicou claramente que gosta de ver mulher bonita pelada… afinal só gente muito errada gostaria disso, né? Realmente foi o prego no caixão”, apontou um usuário do Twitter.

“Zanfa, o cara que está sendo cancelado por ser hetero e postar lista de filmes da Ana de Armas (em que ela aceitou ficar nua)”, declarou outro, ressaltando que o trabalho da atriz foi consensual. Outros defenderam a “utilidade pública” da publicação. “Ana de Armas bombando nos TT e eu só tenho a agradecer ao Zanfa por ajudar a divulgar o trabalho dessa excelente atriz!”

O influenciador respondeu às acusações dizendo que apenas reuniu os trabalhos que a atriz quis fazer. “Gente, não fui eu quem obriguei a Ana a fazer filme pelada não, reclamem com o agente dela e com a indústria suja de Hollywood”, publicou. Em outro post, ele disse se tratar apenas de uma informação.

Ele ainda respondeu aos críticos que estavam usando sua aparência para criticar sua publicação. “As mina indo no Instagram cavar foto minha pra postar como se eu fosse ficar com vergonha de mim mesmo???? Eu me amo, gente”, postou.

Já em uma publicação que mostrava um aumento repentino na busca pelo nome da atriz, ele disse que o crescimento foi por causa de sua postagem. “De nada, Ana de Armas”, brincou.