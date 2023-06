Ex-mulher trans, influenciador retira prótese de silicone

Recurso para desconto em carros populares pode acabar em um mês, diz Lula





“É por isso que o mundo de hoje buga minha mente. As pessoas parecem que não entendem ou fingem que não entendem. Ele fala que tá renunciando a si os desejos, para seguir a Deus. E a Bíblia fala isso, assim como abdicar de qualquer outro desejo carnal que eu, você, e qualquer pessoa tem. As pessoas ficam com raiva, propagam ódio, simplesmente porque alguém abdicou dos seus desejos para seguir a Jesus”, disse uma mulher.





Por outro lado, muitas pessoas criticaram a decisão dele, pois acreditam que Deus ama todos, independente de qualquer coisa. “Você precisa de tratamento psicológico real. Seja feliz do seu jeito!”, comentou um internauta. “Gente, negar a si? Acho que Jesus disse que devíamos amar a todos como são, né?”, questionou outro.





“Se para Jesus cuidar de mim eu preciso ter o meu cérebro afetado e mudar completamente quem eu sou, eu estou suave. Até porque o Deus que eu sigo me ama do jeitinho que eu sou. O Deus que eu sigo mandou seu único filho para que ele morresse pelos nossos pecados e assim, sermos livres para termos nossas escolhas. Sou bissexual com muito orgulho e Jesus continua ao meu lado e cuidando da minha alma porque ele não vê absolutamente NADA dessas coisas”, criticou um homem.