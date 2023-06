Humorista se veste de hamster em avenida de São Paulo

Mais uma vez, o humorista Diogo Defante está dando o que falar nas redes sociais. Desta vez, o youtuber conhecido pelo quadro ‘Repórter doidão’ está ao vivo com uma live no Instagram, no YouTube e na Twitch vestido de hamster, em uma gaiola, nesta quinta-feira (15/6).

Tudo isso no meio da Avenida Paulista, em São Paulo. Não bastasse a loucura da cena, o horário em que ele resolveu fazer a peripécia também deixou as pessoas admiradas: a live começou por volta das 6h e continua no ar.

Vestido com uma fantasia com uma barriguinha saliente, que fez algumas pessoas perguntarem se ele estava ‘grávido’, Defante andou em pé e correu de quatro, se jogou em meio a serragem no chão e até fingiu beber água. Em nenhum momento, ele se dirigiu à câmera.

O humorista chegou a interagir com algumas pessoas que passam pelo local. E até dança para os transeuntes. “Vai pagar essa vergonha no débito ou no crédito, Defante?”, perguntou um fã em um vídeo publicado nas redes sociais. A live começou com um cronômetro em contagem regressiva de 12 horas, o que fez os fãs suporem que o comediante passará todo esse tempo na transmissão ao vivo. Mais de 1500 pessoas acompanham o vídeo só no YouTube.

Fãs se divertem com live em que Diogo Defante se veste de hamster. Quem passa no local tenta interagir com o humorista (foto: Reprodução / YouTube)

“Quando tu pensar que já viu de tudo...O Defante (repórter doidão) tá AO VIVO vestido de hamster e andando numa roda gigante numa gaiola”, comentou um perfil no Twitter. “Não existe ninguém nesse país mais dodói da cabeça que Diogo Defante”, declarou outro.

Alguns fãs apostam que a live é uma ação de divulgação de um trabalho musical do humorista, chamado ‘Jerry’. A música, que ele apresentou durante uma entrevista no ‘Conversa com o Bial’, na TV Globo, conta a história de uma pessoa que reclama que o rato Jerry roubou seu queijo.