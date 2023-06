Rapper vai a julgamento por homicídio e internet faz memes

677

Foto em que o rapper aparece sorrindo durante o julgamento também virou alvo de piadas (foto: Reprodução/Twitter)

Jamell Maurice Demons, mais conhecido como YNW Melly, está em julgamento na Flórida. O rapper é acusado de duplo homicídio pelas mortes de seus melhores amigos YNW Juvy e YNW SakChaser, assassinados em 2018. Os três formavam juntos o grupo YNW.

De acordo com a imprensa local, os dois estavam dentro do carro quando foram alvejados. YNW Melly também estava dentro do veículo. Segundo o réu, os jovens foram vítimas de drive by, que é o nome usado quando um carro atira no outro em movimento. Mas a promotoria defende que os tiros vieram de dentro do carro.

A acusação também teve acesso a mensagens em que o rapper confessava o crime. Ele também teria abordado o tema em uma de suas músicas. YNW Melly é o principal suspeito do caso. O cantor teria planejado os assassinatos. A motivação ainda não foi revelada.

Caso condenado, YNW pode pegar prisão perpétua ou pena de morte. Mesmo com a gravidade do caso, a internet faz piadas. Algumas pessoas pedem para que Deolane Bezerra, famosa advogada e ex-Fazenda, interfira no caso. Outras querem que os fãs resgatem o rapper.

Uma foto em que o cantor aparece sorrindo durante o julgamento também virou alvo de piadas. As imagens foram publicadas pelo próprio rapper. Veja algumas reações:

