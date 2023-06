Anitta tem relógio Cartier roubado na Croácia durante viagem

Anitta teve o relógio roubado em viagem na Croácia (foto: Reprodução/Instagram)

Anitta revelou aos seus fãs que foi vítima de um roubo de seu relógio Cartier durante sua estadia na Croácia. Através de um stories no Instagram, a cantora compartilhou uma imagem do acessório, um modelo Ballon Bleu avaliado em R$ 105 mil e adornado com diamantes.