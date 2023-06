Anitta apresentará música inédita em show na final da Champions League

677

Anitta cantará, pela primeira vez, um trecho de "Funk Rave" (foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Anitta prepara uma surpresa para a apresentação que fará na final da Champions League, em Istambul, no sábado (10/6). Ela cantará, pela primeira vez, um trecho de "Funk Rave", música nova que deverá ser lançada ainda neste mês e faz parte do seu próximo álbum. A informação foi confirmada por interlocutores da artista ouvidos pela coluna.

A cantora chegou nesta segunda (5/6) na Turquia para dar início aos ensaios do show, que terá o acompanhamento de bailarinos. Ela também fará uma performance de "Envolver", hit lançado em 2022 e que a consagrou no cenário pop internacional.

Além da brasileira, o cantor e compositor nigeriano Burna Boy também se apresentará na abertura. A final entre Manchester City e Inter de Milão será realizada às 16h, e terá transmissão em TV aberta no Brasil pelo SBT.

Anitta já cantou em outros eventos esportivos, como nas Olimpíadas do Brasil, em 2016, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Maracanã.

Em 2019, ela se apresentou na final da Libertadores em Lima, no Peru. Dois anos depois, foi a vez de o público de Montevidéu, no Uruguai, acompanhar de perto a performance dela na final da mesma competição.

O novo álbum da brasileira será todo dedicado ao funk com letras em inglês e em espanhol. Será o seu primeiro trabalho de Anitta com a gravadora Republic Records, a mesma de artistas como Taylor Swifft, The Weeknd e Ariana Grande.