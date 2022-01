Documentário crítico a Israel gera controvérsia no Festival de Sundance

Consciente do risco de polêmica, mas convencido de que seu país deve "entender sua história", o cineasta israelense Alon Schwarz causou alvoroço com "Tantura", um documentário sobre um suposto massacre de palestinos em 1948.

Exibido pela primeira vez na semana passada, no Festival Sundance, nos Estados Unidos, "Tantura" aborda a tomada por parte do Exército israelense da vila de pescadores homônima, em maio de 1948, logo após a criação do Estado de Israel.