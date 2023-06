'The Flash' enfrenta dilemas envolvendo Ezra Miller e futuro da DC

677

'The Flash', com Ezra Miller, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (15/6) (foto: Michael Tran / AFP) Barry Allen, conhecido como o homem mais rápido do mundo, não conseguiu escapar dos problemas que cercam o lançamento de 'The Flash', que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (15/6).

O primeiro filme solo de um dos principais heróis da DC Comics se envolveu em questões que ultrapassam a trama, desde desentendimentos com o protagonista Ezra Miller até incertezas sobre o futuro dos personagens da editora nas telas.





Dois anos depois, a polícia do Havaí foi chamada devido a um ataque verbal e físico dele em um bar de karaokê. Na mesma viagem, Miller foi preso por atirar uma cadeira contra uma mulher e teria invadido o quarto de um casal para fazer ameaças.

Em seguida, os pais de uma amiga pediram uma ordem de proteção provisória contra ele, alegando manipulação e intimidação. No entanto, Tokata Iron Eyes negou a relação abusiva

Posteriormente, surgiram acusações de invasão de propriedade privada e roubo, das quais Miller admitiu algumas e negou outras, pedindo desculpas e afirmando procurar ajuda profissional para lidar com problemas de saúde mental.

DC manteve Ezra Miller





Antes desses acontecimentos, Miller já havia interpretado o herói velocista no universo cinematográfico da Warner Bros. Discovery, aparecendo em ' Batman vs Superman : A Origem da Justiça', 'Esquadrão Suicida' e 'Liga da Justiça', sempre como coadjuvante e alívio cômico. Agora, sob a direção de Andy Muschietti, que assumiu após a saída de outros diretores por divergências criativas, 'The Flash' dá a Barry Allen uma história própria, em meio a um contexto ainda mais peculiar no Universo Estendido DC.





Enquanto Miller se tornava uma figura controversa em Hollywood, seus colegas Henry Cavill e Gal Gadot permaneceram populares na indústria após interpretarem Super-Homem e Mulher-Maravilha, respectivamente. No entanto, foram eles que receberam dispensas da Warner, enquanto o estúdio enfrentou as polêmicas pessoais de Miller para mantê-lo como Barry Allen. A trama de 'The Flash' deve abordar a troca de elenco, introduzindo o conceito de multiversos na DC.





Além disso, Ezra Miller é um elemento crucial não apenas nessa franquia, mas também em 'Animais Fantásticos', derivado de 'Harry Potter', que igualmente enfrenta críticas negativas e bilheterias encolhendo. Descartá-lo seria contraproducente.

Há questões mais amplas relacionadas à reestruturação do Universo Estendido DC e da própria Warner Bros. Discovery como empresa. A reconfiguração do primeiro está nas mãos dos cineastas e produtores Peter Safran e James Gunn, ex-Marvel, e entra em um reboot completo sob o nome Universo DC. Novos atores para Batman e Super-Homem estão sendo procurados, e vários filmes já estão planejados. O destino do Flash de Miller após este lançamento permanece incerto, mas o filme não fecha portas.





A segunda questão envolve a fusão da WarnerMedia com a Discovery, Inc., concluída no ano passado. Devido a dívidas, instabilidades no mercado de streaming e mudanças na cultura da empresa promovidas pelo novo CEO, David Zaslav, as principais marcas do estúdio foram convocadas para gerar lucro, incluindo 'Harry Potter' e 'O Senhor dos Anéis'.

A DC, com vários filmes mal avaliados no Rotten Tomatoes e arrecadação abaixo da Marvel, também precisa reajustar seu curso. Nesse sentido, a decisão de manter 'The Flash' nos planos parece lógica, já que o filme constrói uma ponte narrativa para o futuro da DC. Apesar de uma aprovação de 71% no portal de críticas e uma campanha que blindou Miller da imprensa, o lançamento promete eletrizar as salas de cinema.