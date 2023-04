Marquezine promove 'Besouro Azul' na CinemaCon, em Las Vegas

Bruna Marquezine na CinemaCon, em Las Vegas (foto: Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) A atriz brasileira Bruna Marquezine será uma das grandes estrelas do novo filme de super-herói da DC, “Besouro Azul” - seu primeiro papel internacional nos Estados Unidos. Com grandes expectativas para a estreia, prevista para 17 de agosto, o elenco participou nessa terça-feira (25/4) do Cinemacon, um dos maiores eventos da indústria cinematográfica norte-americana, em Las Vegas.

Leia: Xolo Maridueña e Bruna Marquezine passam Natal com família de Xuxa









Na convenção, a co-protagonista Jenny Kord (Bruna Marquezine), esteve ao lado do protagonista, Xolo Maridueña, e do diretor, Angel Manuel Soto, no painel da Warner Bros. Eles exibiram uma versão estendida do trailer e a carioca ressaltou a importância do filme. “Não é apenas bom momento para latinos, o Besouro Azul é um filme para o mundo inteiro tirar proveito”, disse.





Protagonistas de 'Besouro Azul' Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, e do diretor, Angel Manuel Soto (foto: Bridget BENNETT / AFP)





Leia a sinopse completa do filme:

"O recém-formado Jaime Reyes (Xolo) volta para casa cheio de aspirações para o futuro, apenas para descobrir que o lar não está exatamente como ele o deixou. Enquanto ele procura seu propósito no mundo, o destino intervém quando ele inesperadamente se encontra de posse de uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena: o Escaravelho.





Quando o Escaravelho escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, o jovem recebe uma incrível armadura capaz de poderes extraordinários e imprevisíveis mudando para sempre seu destino ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul."